رئيس هيئة قناة السويس لـ«الاتحاد»: نسعى إلى شراء قاطرات عملاقة لتجنب الحوادث مستقبلاً

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، تفاصيل استئناف حركة الملاحة البحرية في القناة، وذلك في أعقاب نجاح الجهود المصرية في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن»، والتي استمرت 6 أيام متواصلة، حيث قال إنه من المتوقع الانتهاء من كافة السفن العالقة بسبب الحادث غداً الجمعة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس لـ«الاتحاد» أنه يوجد ما يقارب الـ200 سفينة حتى هذه اللحظة يتم تسييرها وفقا لجدول زمني وتخطيط مسبق لعدم التسبب في التزاحم في المجرى الملاحي لقناة السويس أو غيره من الأزمات التي قد تعطل الملاحة مرة أخرى، مؤكدًا أن كافة العاملين بالهيئة لا ينامون طوال الأيام الماضية لعودة الحياة لطبيعتها.

وأكد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أنه يجري العمل الآن على شراء معدات جديدة تتمثل في قاطرات بحرية عملاقة تضاف إلى أسطول القاطرات البحرية في مجرى قناة السويس حتى تكون على أتم الاستعداد في حال حدوث أي أزمة مماثلة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل الهيئة أن تصل قوة شد القاطرات إلى 250 و300 طن إذ أن ما تمتلكه مصر من قاطرات في الوقت الحالي تصل قوة شدها إلى 160 طنا.

وشدد ربيع على أهمية المجرى الملاحي لقناة السويس للتجارة العالمية حيث يعد الشريان الرئيسي للقناة والذي يعتمد عليه العالم في تسيير أغلب تجارته، في الوقت الذي تزداد الجهود المصرية لتوفير أكبر خدمة ممكنة للمارين عبر القناة، ما يجعلها الأكثر أمانا والأقل سعرا عبر العالم، مؤكدا على أن الأزمة نفسها في حال حدوثها مرة أخرى فلن تأخذ حتى نفس عدد الأيام الذي اعتبره العالم قياسيا مع الجهود المصرية لتسيير السفينة الجانحة.

في السياق ذاته، كشفت مصادر ملاحية لـ«الاتحاد» تفاصيل التحقيقات الجارية في قناة السويس، وذلك بعد انتهاء أزمة تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن»، وتعمل السلطات المصرية على التواصل للأسباب الرئيسية التي أدت لجنوح السفينة ما أدى لتعطيلها للمرة التاسعة في تاريخها وللمرة الأولى على هذه الشاكلة.

وحسب المصدر الملاحي فإن التحقيقات يقودها أحد مستشاري هيئة قناة السويس وهو المستشار سيد شعيشع، ومن المقرر أن تظهر النتائج لهذه التحقيقات بداية من يوم غد الجمعة، بينما من غير المقرر أن تحصل مصر على غرامات كبيرة من الشركة في ظل العلاقات التجارية المشتركة وتمرير أغلب سفنها عبر المجرى الملاحي لقناة السويس.

في سياق متصل، أكدت الهيئة العامة لقناة السويس، أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور كافة السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة استعدادا لعبورها القناة خلال الفترة المقبلة.

وحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث سجلت التقارير الملاحية، أمس، عبور 81 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4،8 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 42 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3،1 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 39 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1،7 مليون طن.