«نسور النيل - 2».. تدريب جوي مصري سوداني مشترك

القاهرة (الاتحاد)

نفذت القوات المشاركة في فعاليات التدريب الجـوي المشترك «نسور النيل - 2» والذي تجري فعالياته حاليًا بقاعدة «مروى الجوية» بجمهورية السودان بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين، عدداً من الأنشطة التدريبية المكثفة.

وأفاد المتحدث العسكري المصري العميد تامر الرفاعي في بيان له أمس، بأن التدريب شمل تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

كما واصلت عناصر «الصاعقة» لكلا الجانبين التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة.