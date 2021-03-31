هذه إجابة ترامب على سؤال الترشح لانتخابات 2024

الاتحاد (أبوظبي) - أجاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على السؤال الذي يطرحه الكثير من الجمهوريين حول ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وخلال مقابلة مع لارا ترامب، زوجة ابنه إريك عبر «البودكاست» الخاص بها The Right View، قال الرئيس السابق إن مؤيديه يجب أن يكون لديهم «أمل» في أن يترشح للبيت الأبيض مرة أخرى في عام 2024، لكنه لم يعلن رسمياً نيته دخول السباق الرئاسي.

وقالت لارا، سائلة الرئيس السابق، «السؤال الآخر الذي يريد جميع الناس معرفته، وأنا أعلم أنك لست مستعدًا للإجابة عليه بعد، هو هل لدينا أمل في أن تكون هناك إمكانية لرؤية دونالد ترامب يترشح مرة أخرى في عام 2024؟».

فكان رد ترامب «لديكم أمل، يمكنني أن أخبرك». وأضاف «لديكم أمل. نحن نحب بلدنا، هذا البلد. كلنا مدينون بالكثير لبلدنا ولكن علينا الآن مساعدة بلدنا».

وكرر ترامب شكواه من أنه كان يجب أن يفوز في انتخابات 2020 التي فاز بها الرئيس الحالي الرئيس جو بايدن، بحسب ما نقله موقع «نيوز ويك» عن المقابلة.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن ترامب لا يزال يحظى بتأييد كبير بين الجمهوريين في ترشيح الحزب لعام 2024.