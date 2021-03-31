السودان يدفع تعويضات لضحايا أميركيين

دفع السودان التعويضات المتفق عليها لعائلات ضحايا هجمات سابقة ضد الولايات المتحدة ضمن اتفاق لسحب اسم البلد من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، «نأمل أن يساعدهم ذلك في إيجاد بعض الحلول للمآسي المروعة التي حدثت».

وقدمت الحكومة السودانية الأموال، البالغة 335 مليون دولار أميركي، للناجين والضحايا الأميركيين الذين سقطوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 اللذين نفذهما تنظيم القاعدة الإرهابي.

وتابع بلينكن، في بيان «بوضع هذه العملية الصعبة وراء ظهورنا، يمكن أن تبدأ العلاقات الأميركية-السودانية فصلاً جديداً».

وأضاف «نتطلع لتوسيع علاقتنا الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني».

وكان السودان وافق العام الماضي على الاتفاق من أجل شطب اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، والتي أعاقت وصول استثمارات أجنبية.

ووافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العام الفائت على شطب اسم السودان من القائمة، لكن بعد تأمين اتفاق تعترف بموجبه السودان بإسرائيل.