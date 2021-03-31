ماكرون يعلن قراراً صعباً لوقف موجة تفشي «كورونا»

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، قيودا جديدة من أجل وقف موجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشمل القيود تمديد الإغلاق الجزئي على كامل الأراضي الفرنسية لمدة أربعة أسابيع وحظر تجول من الساعة 19,00 (17,00 بتوقيت جرينتش)،

وقال ماكرون، في خطاب بثه التلفزيون، «إذا لم نتحرك الآن، سنفقد السيطرة على الوضع».

كما تشمل القيود الجديدة إغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع وإغلاق بعض الشركات وفرض قيود على التنقلات. وأسبوعان من بين الأسابيع الثلاثة التي ستغلق خلالها المدارس تصادف عطلة الربيع التي سيتم توحيدها في جميع أنحاء البلاد.

وكان هذا الإغلاق الجزئي مقتصراً على منطقة العاصمة باريس ومناطق أخرى. لكنه سيصبح، الآن، شاملاً على كافة التراب الفرنسي اعتباراً من السبت.

وسوف تستمر تلك الإجراءات الجديدة لمدة شهر على الأقل.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن وفيات فيروس كورونا في فرنسا قد تصل إلى 100 ألف قريبا.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات وصل إلى 95337 منذ طهور الوباء في البلاد.



