كشف حقيقة مهاجمة مقر الشرطة في جاكرتا

كشفت الشرطة الإندونيسية، حقيقة الهجوم الذي تعرضت له مقرها، العاصمة جاكرتا في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وأعلنت السلطات الإندونيسية أنها قتلت شابة مسلحة اقتحمت المقر العام للشرطة.

وأفاد ليستيو سيغيت، رئيس الشرطة الوطنية، في مؤتمر صحفي، بأنّ المهاجمة «كانت ذئباً منفرداً تبنت أيديولوجية تنظيم داعش، وهو ما أثبتته منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي».

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وقد أردت الشرطة المهاجمة.

وسبق أن استهدف متطرفون إندونيسيون مراكز الشرطة في البلاد.

يأتي إطلاق النار في المقر العام للشرطة في جاكرتا بعد أيام على تفجير انتحاريين نفسيهما في كاتدرائية في مدينة «ماكاسار» في «سولاويسي»، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.

حذّرت قوات الأمن من هجمات جديدة محتملة، فيما أوقفت أكثر من 12 شخصا مشتبها بتورطهم في الهجوم.