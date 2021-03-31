«الأوروبية للأدوية» ترد الاعتبار للقاح مضاد لكورونا

أعادت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الأربعاء، الاعتبار إلى لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن الخبراء، الذين يحققون في احتمال وجود رابط بين هذا اللقاح وحالات تخثر في الدم أو جلطات لم يجدوا أي عوامل خطر محددة، بما في ذلك على ارتباط بالعمر، غير أنهم يواصلون تحاليلهم.

اقرأ أيضا... "الأوروبية للأدوية" تصدر رأيها المنتظر حول لقاح كورونا المتهم



وأفادت الوكالة في بيان «لم تحدد الدراسات في الوقت الحاضر أي عوامل خطر محددة، مثل العمر أو الجنس أو ماض طبي يتضمن مشكلات جلطات في هذه الحالات النادرة جداً» التي أفيد عنها لدى أشخاص تلقوا لقاح «أسترازينيكا».

كانت دول أوروبية عدة، أبلغت عن حصول حالات تخثر وجلطات لدى أشخاص تناولوا اللقاح قبل ذلك بأيام.

وأوقفت العديد من الدول في الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، اللقاح لمدة ايام قبل أن تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية رأيا بأن اللقاح «آمن وفعال»، وأن «فوائده تتغلب على سلبياته».