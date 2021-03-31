هل تشهد تونس موجة ثالثة من تفشي كورونا؟

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الأربعاء، أنها تواجه خطر موجة وبائية ثالثة مرتبطة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إن هناك بوادر موجة ثالثة محتملة، لكنها غير مؤكدة حتى الآن، مضيفة "تتضح الرؤية بعد نحو أسبوعين، لكن يجب أن نبقى يقظين".

بعد فترة شهد فيها الوضع الوبائي في البلاد استقرارا خلال فبراير ومارس، شهد معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا قفزات ليبلغ نحو 900 إصابة في اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، يومي السبت والأحد.

وأمس الثلاثاء أحصت وزارة الصحة 1002 إصابة فخلال 24 ساعة، بينها إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة، وهو العدد الأعلى منذ 13 فبراير الماضي.

وأكدت الوزارة "ما نلاحظه أن هناك إقبالا متزايدا على أسرّة الإنعاش والأكسجين في المستشفيات. الوضع الوبائي تغير منذ ظهور السلالات المتحورة، أصبح هذا واقعا في تونس".

وبدأت تونس حملة تطعيم يوم 13 من الشهر الجاري، عبر 25 مركزا موزعين في أنحاء البلاد.

وتسابق السلطات الزمن لتطعيم نحو ثلاثة ملايين شخص بنهاية يونيو المقبل بهدف تحصيل مناعة جماعية ضد الفيروس مع حلول موسم العطلات الصيفية.