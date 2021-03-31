بحضور ربان السفينة الجانحة.. تفاصيل خاصة عن بدء التحقيق في قناة السويس

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر ملاحي في الهيئة العامة لقناة السويس، إنه من المقرر أن تظهر غدًا الخميس بوادر نتائج للتحقيق الذي بدأ اليوم بإشراف من اللواء سيد شعيشع المستشار بالهيئة العامة لقناة السويس، حيث من المقرر أن يتم تفريغ الصندوق الأسود للسفينة "إيفر جيفن" للوصول للسبب الرئيسي في شحوطها.

وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" إن التحقيقات ليس معروف أن ينتج عنها طلب تعويض مالي سواء من شركات التأمين أو الشركة المؤجرة لإيفر جيفن والتي بدورها أعلنت عدة قرارات وأكدت على تحملها كافة المسؤولية عن توقف الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام كاملة، ما أضر سمعة القناة.

وأشار المصدر إلى أن مصر واثقة من عدم دفعها أي تكاليف بناء على الأعطال في الهيئة العامة لقناة السويس، حيث تحملت الشركة الأجنبية تكاليف هيئة المستشارين الأجنبية التي قدمت من هولندا إلى جانب الكراكة الهولندية التي استخدمها في تعويم السفينة الجانحة، بينما شكر العالم وجهات مختلفة الدور المصري الكبير في سرعة استئناف الملاحة مرة آخرى في القناة.

وحسب المصدر المطلع على التحقيقات فإن ربان السفينة "إيفر جيفين" من المتوقع حضوره اليوم للإدلاء بما حدث في الواقعة التي اهتم بها العالم أجمع وتسببت في توقف الملاحة البحرية في أهم شريان بحري في العالم، في الوقت الذي لا تزال السفينة الجانحة مستمرة في منطقة البحيرات المرة حتى الآن.

من جهته، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الأربعاء، عبور ٨١ سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها ٤,٨ مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال ٤٢ سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها ٣,١ مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٣9 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها ١,٧ مليون طن.

وأكد رئيس الهيئة أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور كافة السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة استعدادا لعبورها القناة، وفي هذا الصدد، وجه الفريق ربيع الشكر للعملاء من الخطوط الملاحية المختلفة لثقتهم في قدرة القناة على تخطي الأزمة سريعاً والعمل بكامل طاقتها من جديد، لافتا إلى أنه يجرى العمل حالياً على قدم وساق للانتهاء من عبور كافة السفن الموجودة بالمجرى الملاحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.