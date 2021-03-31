بدء التحقيق في جنوح «إيفر جيفن» وتعطيل المرور بالسويس

قال مسؤول بهيئة قناة السويس إن التحقيقات الرسمية في جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن في المجرى المائي وتعطيل حركة عبور السفن لما يقرب من أسبوع ستبدأ اليوم الأربعاء.

وكان تعطل الحركة في القناة ستة أيام قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

وقالت شركة ليث للتوكيلات الملاحية اليوم الأربعاء إن ما إجماليه 163 سفينة عبرت القناة منذ إعادة فتحها وإن عدد السفن التي تنتظر دورها في العبور يبلغ حاليا 292 سفينة.

وكان أسامة ربيع رئيس هيئة القناة أشار إلى أن من المحتمل أن تكون ظروف الطقس والرياح الشديدة والخطأ البشري قد لعبت دورا في جنوح السفينة يوم 23 مارس.

وقال في مؤتمر صحفي مساء الاثنين عقب تحرير السفينة «إن الحوادث الكبيرة والجسيمة كما حصلت في السفينة الجانحة لا يمكن أن يكون سببا واحدا للحادث، وإذا كان هناك جزء للرياح، هناك جزء أخطاء شخصية وفنية، وهو ما سيظهر في التحقيق».

وقال الربان سيد شعيشع مستشار رئيس هيئة القناة إن التحقيق سيشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة وتصرفات ربانها للمساعدة في تحديد أسباب الحادث.

وأضاف أن ربان السفينة إيفر جيفن ملتزم بالتعاون الكامل في التحقيق الذي يبدأ اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يؤدي الحادث إلى موجة من المطالبات التأمينية التي تتوقع سوق لويدز للتأمين في لندن أن تسفر عن «خسارة كبيرة» ربما تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر وفقا لما قاله رئيسها.

وقالت الشركة اليابانية المالكة للسفينة إنها لم تتلق أي مطالبات أو دعاوى ناجمة عن الحادث.

وقال مصدر بالقناة ووكيل ملاحي إن محققين صعدوا يوم الثلاثاء إلى الناقلة التي رست في بحيرة تفصل بين قطاعي القناة.

وقد أعدت هيئة القناة برنامجا خاصا للتعجيل بمرور القوافل لإنهاء تكدس أكثر من 400 سفينة عند مدخلي القناة الجنوبي والشمالي وفي مجراها بعد جنوح إيفر جيفن.

وقالت الهيئة إنها تأمل عبور جميع السفن بحلول نهاية الأسبوع.



