خبراء الصحة العالمية: اللقاحات الصينية ضد كورونا "آمنة"

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين ثبت أنهما آمنين وفعالين ضد فيروس كورونا.

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يظهر أعراضا، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات في ما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى".