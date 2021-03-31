وزير الفقراء.. وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

توفى اليوم الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المصري الأسبق، وذلك بعد صراع مع المرض بأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

ويعد الجنزوري، من أشهر من تولوا منصب رئيس الوزراء في مصر، وأكثر من تناوبوا على المنصب الهام في الدولة المصرية، إذ تولى المنصب في عهد أكثر من قائد مصري لحين التقاعد في النهاية، تاركًا إرثا كبيرا من العمل السياسي والتنفيذي خلف ظهره، إلا أن طيب الله ثراه.

وبدأ الجنزوري حياته السياسية في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، بتولي منصب "محافظ"، ليثبت كفاءة عالية ويتم تدريجه في المناصب الإدارية إلا أن ولاه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك منصب رئيس وزراء مصر في عام 1996 حتى عام 1999 ليرتبط في ذهن المصريين بالعمل الجاد، ما دفع المجلس العسكري في أعقاب أحداث يناير ليوليه المنصب مرة آخرى.

والجنزوري من مواليد (1 يناير 1933 بمحافظة المنوفية، صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، دخلت مصر بعد ثلاث خطط خمسية مرحلة الانطلاق لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.