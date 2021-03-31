توقيف عسكريين في النيجر إثر "محاولة انقلاب"

أوقف عسكريون في النيجر إثر "محاولة انقلاب" ليل الثلاثاء الأربعاء و"الوضع تحت السيطرة"، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر أمني.

وقال المصدر "وقعت اعتقالات في صفوف عدد قليل من عناصر الجيش كانوا وراء محاولة الانقلاب. لم تتمكن هذه المجموعة من الاقتراب من القصر الرئاسي بعد أن ردّ الحرس الرئاسي"، وأكد أن الوضع بات "تحت السيطرة".