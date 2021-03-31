عودة الملاحة لطبيعتها وعبور السفن يتواصل في قناة السويس

واصلت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء ولليوم الثالث على التوالي، تنظيم عبور السفن المحتشدة بمداخلها الشمالية والجنوبية، عقب تعويم سفينة الحاويات البنمية التي جنحت بالضفة الشرقية للقناة، حيث بدأ صباح اليوم عبور 80 سفينة من السويس وبورسعيد.

وعبرت اليوم منذ السادسة صباح اليوم، 38 سفينة قادمة من البحر الأحمر والخليج العربي وجنوب شرق آسيا متجهين لأوروبا من بينهم غواصة فرنسية تعمل بالطاقة النووية وسفينة مساعدة. بحسب بوابة الاهرام المصرية.

كما عبرت 42 سفينة متجهة من أوروبا إلى البحر الأحمر و جنوب شرق أسيا وشرق أفريقيا.

وصرح مصدر مسؤول، بأنه تم عبور 170 سفينة من السويس جنوبا و بورسعيد شمالا منذ انتهاء أزمة السفينة جرين الجانحة وتعويمها وقطرها للبحيرات المرة.

وقال إن التحقيقات حول حادث جنوح السفينة، ستفرض أسلوبا جديدا لإلزام ربابنة السفن الضخمة بسرعات آمنة في الظروف الجوية الصعبة والظروف العادية بما يحقق أعلى درجات العبور الآمن في هذا المرفق العالمي الذي يعد شريان الملاحة الدولي.