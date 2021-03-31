ماكرون يوجه كلمة الى الفرنسيين في أوج الموجة الثالثة لكورونا

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكلمة الى الفرنسيين عند الساعة الثامنة مساء الأربعاء كما أعلن قصر الاليزيه فيما تواجه البلاد موجة ثالثة من وباء كوفيد-19.

ويأتي ذلك بعد اجتماع لمجلس الدفاع صباحا لبحث الأزمة الصحية التي دفعت بالسلطات الى فرض اجراءات إغلاق في 19 منطقة بينها باريس.

كما يسري حظر تجول في البلاد اعتبارا من السابعة مساء فيما المطاعم ودور السينما والمراكز التجارية مغلقة.



