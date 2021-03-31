ألمانيا تنصح رعاياها بمغادرة ميانمار فوراً

نصحت ألمانيا رعاياها بمغادرة ميانمار في أسرع وقت ممكن بسبب تزايد مستوى العنف هناك.

وذكرت وزارة الخارجية الالمانية في إشعار عبر موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء: "لا يمكن استبعاد زيادة إضافية في استخدام القوة من جانب قوات الأمن وحدوث وضع أمني لا يمكن توقعه بشكل متزايد".

وأوصت وزارة الخارجية الألمانية بشدة المواطنين بمغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة. وفي الوقت نفسه، تم حث المواطنين الألمان الذين ما زالوا في ميانمار على تجنب الحشود والمظاهرات.



