قتيل وجرحى بانفجار قنبلة في دمشق

أعلنت وارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة في منطقة ركن الدين شمال العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" إن "انفجار قنبلة كانت بحوزة منفذ الاعتداء أثناء تواجده في الشارع بمحلة ركن الدين ما أدى إلى وفاته وإصابة سبعة أشخاص كانوا متواجدين بالمنطقة".

وأضافت حضرت دوريات قسم ركن الدين وتم إسعاف المصابين والتحقيقات ما زالت مستمرة.