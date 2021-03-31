الأمم المتحدة تدعو لإبقاء حدود سوريا مفتوحة لتمرير المساعدات

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إنّ إغلاق المعبر الحدودي الأخير المؤدي إلى سوريا قد يتسبب بوقف توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في شمال غرب هذا البلد.

وتمر المساعدات الإنسانية إلى سوريا راهنا فقط عبر معبر باب الهوى عند الحدود التركية الذي تعبره حوالى ألف شاحنة شهريا.

وقال جوتيريش إنّه من الضروري تمديد أجل العمليات من خلال المعبر لعام إضافي.

وأفاد خلال خطاب تناول فيه الوضع المأسوي في سوريا بأنّ "الفشل في تمديد تصريح الأمم المتحدة سينهي خطط الأمم المتحدة لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لملايين السكان في شمال غرب سوريا ويقلل إلى حد كبير من العمليات الإنسانية الأساسية".

وتابع أن "شحنات الأغذية والمساعدات الإنسانية الأخرى للأمم المتحدة ستتوقف فورا.

وخاطب جوتيريش الأمم المتحدة فيما التئم مانحون دوليون عبر الانترنت في حدث استضافته بروكسل لجمع مليارات الدولارات كمساعدات جديدة للسوريين. وتعهد المانحون تقديم 6,4 مليارات دولار.

وأوضح أنّ النزاع في سوريا تسبّب بأكبر أزمة لاجئين في العالم وأن الأموال الجاري جمعها في بروكسل تستهدف مساعدة نحو 12,3 مليون شخص في سوريا و5,6 ملايين لاجئ سوري في المنطقة.

وفيما يتعلق بالجائحة، أوضح أنه من الصعب معرفة إلى مدى تأثير كوفيد-19 على السوريين بسبب ضعف الاختبارات.

وتوفي أكثر من ألفي شخص رسميا بكورونا.

وأفاد جوتيريش بأنّه تم تقديم طلبين لسوريا لاستخدام آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والرامية لتوفير اللقاح للدول المحتاجة.

وأشار إلى أنّ هناك خططا جارية لتسليم الدفعة الأولى منها في الأسابيع المقبلة، تغطي حوالى ثلاثة في المئة من السكان.

وأوضح "تم تخصيص مليون جرعة أولية لوزارة الصحة السورية، بما في ذلك 100 ألف جرعة لشمال شرق سوريا. و224 ألف جرعة أولية مخصصة لشمال غرب سوريا".



