مصر تكشف تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات في قضية السفينة الجانحة

كشف القبطان سيد شعيشع مستشار هيئة قناة السويس تفاصيل التحقيق بشأن السفينة إيفرغيفن التي تم تعويمها في قناة السويس، مشيرا إلى أنه سيترأس التحقيقات التي تبدأ اليوم الأربعاء.

وأشار أيضا إلى أن التحقيقات ستكون على الملأ لأنها قضية عالمية.

وقال مستشار هيئة قناة السويس في تصريح لقناة "أون تي في"، إن التحقيق سيتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل جنوح السفينة، وذكر أن التحقيق يتم حول المعدات التي تمتلكها السفينة، وهل استخدمها قائد السفينة قبل جنوح السفينة.

وأضاف مستشار هيئة قناة السويس أن السفينة إذا رفضت الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بمحتوياتها وأن هذا الأمر سيستغرق عامين.

وصعد خبراء على متن سفينة الحاويات الضخمة، التي كانت عالقة منذ ما يقرب من أسبوع في قناة السويس، وسط تساؤلات حول الحادث الذي هز صناعة الشحن العالمية وأدى إلى انسداد أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم.

ورست السفينة «إيفر غيفن» في البحيرات المرة الكبرى، وهي مساحة شاسعة من المياه في منتصف الطريق بين الطرف الشمالي والجنوبي للقناة، بعد أن نجحت فرق الإنقاذ في تحرير السفينة الضخمة بعد ظهر أمس الاثنين.

وجنحت السفينة بشكل جانبي على امتداد ضيق من القناة، وأوقفت تجارة بحرية بمليارات الدولارات.