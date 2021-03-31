السعودية: أمن مصر والسودان المائي «جزء من الأمن العربي»

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في قضية سد النهضة.

وقالت السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "إن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي".

وأكدت دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وشددت على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.