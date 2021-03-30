الجزائر تخفف حظر التجول بعد تراجع كورونا

أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيود حظر التجوال التي فرضتها ضمن التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف التلفزيون الرسمي الجزائري، نقلاً عن بيان لرئاسة الوزراء، عن تمديد فرض حظر التجول في 9 محافظات لمدة 15 يوماً اعتباراً من بعد غد الخميس، مع تعديل التوقيت ليصبح من الحادية عشرة ليلاً حتى الرابعة من صباح اليوم التالي.

كان حظر التجوال في الأسبوعين الماضيين يشمل 16 محافظة.

تزامن هذا التخفيف مع رصد وزارة الصحة الجزائرية، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الجائحة، عن تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و89.

وسجلت الجزائر، حتى اليوم الثلاثاء، 117 ألفاً و61 إصابة، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.