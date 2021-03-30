«الصحة العالمية»: مشروع معاهدة دولية للتصدي للأوبئة

بروكسل (وكالات)

أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، بأن معاهدة دولية مقترحة للتصدي للأوبئة قد تقدم في المجلس الوزاري السنوي لمنظمة الصحة العالمية في مايو، فيما أيّد قادة 23 دولة مشروع إبرام المعاهدة لمساعدة دول العالم في مكافحة حالات الطوارئ الصحية المستقبلية مثل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف تيدروس: «إن المعاهدة ستساعد في سد ثغرات كشفتها جائحة كوفيد-19، وتشدد تطبيق القواعد الصحية العالمية، كما توفر إطار عمل للتعاون في مجالات مثل الوقاية من الأوبئة ومكافحتها».

وحصل مشروع المعاهدة، أمس، على الدعم الرسمي لزعماء فيجي والبرتغال ورومانيا وبريطانيا ورواندا وكينيا وفرنسا وألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية وتشيلي وكوستاريكا وألبانيا وجنوب أفريقيا بالإضافة لزعماء بعض الدول الأخرى، وكذلك منظمة الصحة العالمية.