الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الكويت (وكالات)

أدى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء الحكومة، أمس، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقًا للمادة 91 من الدستور الكويتي. وتنص المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد أصدر في 24 يناير الماضي أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

كما أصدر أمير الكويت في الثاني من مارس الجاري مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة، وأدوا اليمين الدستورية في اليوم التالي خلال استقبال أمير الكويت لهم في قصر بيان، بحضور الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

إلى ذلك، وافق مجلس الأمة على طلب رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة لما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، نظراً إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة أمس، بموافقة 29 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضواً.

كما أقر مجلس الأمة، أمس، قانوناً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار «828 ألف دولار» تضمن الحكومة 80 في المئة منه. وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن القانون تم إقراره بإجماع أصوات الحاضرين في الجلسة وعددهم 33 نائباً، ويحتاج القانون إلى موافقة أمير البلاد لكي يصبح سارياً.