مقتل مدني وإصابة 5 بقصف حوثي استهدف مأرب

عدن (الاتحاد)

قتل مدني وأصيب 5 آخرون، أمس، في قصف بصاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على مدينة مأرب المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين. وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن صاروخاً بالستياً استهدف مدينة مأرب، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 5 آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً. فيما أوضح مصدر طبي أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى هيئة مأرب العام وأن اثنين منهم حالتهما خطرة.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني القصف الحوثي على مأرب. ‏وأكد أن استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الممنهج للأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب بالتزامن مع تصعيدها العسكري المتواصل في مختلف جبهات المحافظة يمثل تهديداً خطيراً لحياة الملايين من أبنائها والأسر النازحة في مخيمات النزوح بالمحافظة والتي تشكل %60 من إجمالي النازحين في اليمن.

‏وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث بمغادرة مربع الصمت إزاء هذه الجرائم والانتهاكات، وإصدار إدانة واضحة للاعتداءات المتواصلة التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب والتي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، ومحاسبة من يقف خلفها باعتبارها جرائم حرب.