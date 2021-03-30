عُمان: نأمل في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة باليمن

مسقط (وكالات)

عبرت سلطنة عمان، أمس، عن أملها بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن في القريب العاجل.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، أن «السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأميركي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة».

وتابع البيان: «السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل، وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة».