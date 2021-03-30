ميليشيات الحوثي تحوّل جامعة خاصة في صنعاء إلى معرض للأسلحة

صنعاء (وكالات)

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تكريس ثقافة العنف في المؤسسات التعليمية بمناطق سيطرتها، ضمن برامج شاملة تهدف في النهاية إلى توظيف هذه المؤسسات في أغراض حربية واستقطاب منتسبيها إلى صفوف عناصرها الإرهابية لإشراكهم في جبهات قتالها.

وفي أحدث انتهاك حوثي ضد المؤسسات التعليمية بمناطق سيطرة الجماعة الإرهابية، وثق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وطلاب قيامَ الميليشيات الحوثية بتحويل أجزاء من جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء إلى معرض للسلاح.

وجاءت الخطوة الحوثية عقب أكثر من عام على الاستيلاء على الجامعة واعتقال رئيسها، وتعيين رئاسة جديدة للجامعة من أتباع الميليشيات ذاتها، الأمر الذي أدى إلى تحويل الصرح التعليمي الخاص إلى وكر لنشر الأفكار الطائفية.

وقال طلاب يدرسون في الجامعة، إن الميليشيات أقامت المعرض الأحد الماضي، كما رفعت فيه أيضاً صوراً لقياداتها، عوضاً عن صور لقادة النظام الإيراني على رأسهم قاسم سليماني.

وكانت إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا قد نقلت مقرها إلى عدن وألغت الصفة القانونية لفروع الجامعات بمناطق سيطرة الميليشيات، قبل أن تصدر وزارة التعليم العالي إجراءات صارمة تلغي أي اعتراف بتلك الفروع.