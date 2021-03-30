الرئيس المصري: أزمة السفينة الجانحة أظهرت أهمية قناة السويس عالمياً

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أزمة السفينة «إيفر جيفين» أكدت على أهمية قناة السويس، ومساهمتها في صناعة التجارة العالمية، مؤكداً أن قناة السويس موقع عالمي لحركة التجارة ومرور السفن، وهي باقية ومنافسة.

وأضاف أنه لم يكن يتمنى وقوع حادث مثل جنوح السفينة، مشيراً إلى أن ما حدث أعاد التأكيد على أهمية قناة السويس. وأوضح السيسي أنه لن يتدخل في التحقيق بشأن أسباب جنوح السفينة ووصفه بـ«الفني والقانوني»، لافتاً إلى أن هيئة قناة السويس مسؤولة عن ذلك، ودعا إلى عدم استباق الأحداث.

وأكد السيسي أن وجود حركة ملاحة ناجحة في قناة السويس، هو شكل من أشكال التنمية ليس لمصر، ولكن أيضاً للدول التي تنقل تجارتها عبر القناة، مشيراً إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس، تعمل حالياً بنفس الكفاءة التي كانت عليها قبل الأزمة، وربما أفضل، ولفت إلى أن التوقف المؤقت في قناة السويس، ألحق أضراراً كبيرة في التجارة العالمية.

ووعد السيسي بأن مصر ستبدأ في تنفيذ إجراءات جديدة، ليس فقط بسبب الظرف الاستثنائي الذي حدث، ولكن لتطوير ومواكبة حركة التجارة العالمية وخدمتها، منوهاً إلى أن هناك ميناءين يجري العمل عليهما، وهما ميناء السخنة، والذي سيتم الانتهاء منه خلال عامين، وسيكون أكبر ميناء على البحر الأحمر، إضافة إلى ميناء جرجوب على البحر المتوسط، والذي سيتم افتتاحه خلال شهر، مشيراً إلى أن هناك عملاً جارياً لتطوير ميناء دمياط وميناء الإسكندرية وميناء أبو قير.