الرئيس الأفغاني مستعد لتنازل مهم إذا نظمت انتخابات

أوضح الرئيس الأفغاني أشرف غني خططه للسلام في قمة إقليمية في طاجيكستان، اليوم الثلاثاء، معلنا استعداده لتقديم تنازل كبير إذا نظمت انتخابات رئاسية.

تأتي قمة قلب آسيا التاسعة التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في أفغانستان، هذا العام، في وقت حساس تحاول فيه الولايات المتحدة وقوى أخرى الشروع في تطبيق عملية السلام باقتراح تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

ويرفض غني هذا المقترح، ويقول إنه يتعين إجراء انتخابات قبل أن يتنحى.

وقال غني، في المؤتمر في دوشنبه عاصمة طاجيكستان: «أؤيد.. بشدة إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن.. أكبر شرف أتقلده هو قيامي بتسليم السلطة لخليفتي المنتخب».

كانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين حكوميين الأسبوع الماضي القول: إن غني سيقترح إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون ستة أشهر، بموجب خطة كان يعتزم طرحها في مقابل الاقتراح الأميركي الذي يرفضه.

وأدلى غني الذي تولى منصبه في 2014، وأدى اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات العام الماضي، بمزيد من التفاصيل، اليوم الثلاثاء، قائلا: إنه بمجرد التوصل إلى تسوية سياسية يتعين أن يصادق عليها مجلس شيوخ القبائل (لويا جيرجا)، وأن يعقب ذلك وقف لإطلاق النار برقابة دولية.



