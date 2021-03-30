روسيا تحقق تقدماً كبيراً في خفض إصابات كورونا

حققت روسيا تقدماً كبيراً في خفض الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تواصل فيه حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19.

سجلت روسيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أدنى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ 29 سبتمبر الماضي بواقع 8277 إصابة مقارنة بيوم أمس الذي شهد تسجيل 8711 إصابة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في روسيا أربعة ملايين و536 ألفاً و820 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعاً بتسجيلها 409 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 293 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموعها إلى 98442 حالة وفاة.

وتماثل 9588 مريضاً للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ مجموع المتعافين 4 ملايين و155 ألفاً و996 شخصاً مع بقاء 282 ألفاً و282 حالة نشطة.