تفاصيل ميناء جرجوب الذي وعد السيسي بافتتاحه خلال شهر

أحمد عاطف (القاهرة) - قالت مصادر مطلعة إن ميناء جرجوب الذي وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحه خلال شهر أو شهرين يبعد عن الحدود الليبية بنحو 200 كيلو، لافتة إلى أنه تم تغيير اسمه من جرجوب إلى "ميناء 3 يوليو البحري".

وأضافت المصادر لـ"الاتحاد" أن الميناء يقع بالقرب من قاعدة 3 يوليو البحرية العسكرية في منطقة جرجوب غرب مدينة مرسى مطروح بـ70 كم بالتحديد بمدينة النجيلة، مشيراً إلى أنه مقرر افتتاحه بحضور قادة وأمراء عرب.

وأشارت المصادر إلى أن قاعدة 3 يوليو المطلة على ساحل البحر المتوسط ستكون "جو بحرية" وتدخل مصر عصر البحريات الزرقاء وبحريات المياه العميقة، مؤكدة أن هذا الميناء هو الأقرب لسواحل أوروبا ويساهم في تنشيط حركة التجارة والسياحة الإقليمية والدولية ضمن مخطط تطوير غرب مصر.

وكشفت المصادر أن مشروع ميناء جرجوب "3 يوليو" تنفذه 16 شركة مقاولات كبرى ويتضمن ميناء للركاب ومشروعات سياحية وميناء حاويات تجارياً عالمياً لخدمة مشروعات تجارية وصناعية عملاقة إضافة لمجتمعات عمرانية متكاملة.