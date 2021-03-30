رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد رُصدت في إسرائيل.

وأضافت أن لقاح «فايزر‭ -‬بيونتك» ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس يبدو فعّالا في التصدي لهذه السلالة.

وتابعت الوزارة أنها لم تعثر على دليل بأن السلالة الجديدة تنتشر بشكل سريع أو تتسبب في اعتلال صحة من يصابون بها بشدة، موضحة أن ذلك يبدو نادرا وربما يختفي تماما.

وقالت وزارة الصحة إن لديها إمدادات كافية «للجولة الحالية من التطعيمات».

لكنها أضافت أنه من الضروري حيازة مزيد من الجرعات لمواجهة المتغيرات وتطعيم الأطفال عندما يصبح ذلك ممكنا.

وحصل أكثر من نصف سكان إسرائيل، الذين يقدر عددهم بنحو تسعة ملايين نسمة، على جرعتين من لقاح «فايزر- بيونتك». وتنخفض معدلات الإصابة بالمرض بشكل مطرد وأعيد فتح الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد كبير.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إنهم يتوقعون تطعيم جميع المؤهلين للحصول على اللقاح بنهاية مايو المقبل. وتقل أعمار نحو ثلث الإسرائيليين عن 16 عاما مما يجعلهم غير مؤهلين إلى أن يتم اعتبار لقاح «فايزر-بيونتك» آمنا للأطفال.