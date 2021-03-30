بالفيديو.. السفن التجارية تستأنف ملاحتها عبر قناة السويس

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

عادت حركة الماحة بشكل طبيعي للمجرى الملاحي في قناة السويس، حيث تسير إدارة القناة السفن العالقة بشكل عاجل، والتي صرحت أنها تخطت الـ300 سفينة إثر شحوط السفينة البنمية "إيفر جيفن" في عرضها ما أدى لوقف الملاحة في الممر الملاحي الأهم عالميا لمدة 6 أيام كاملة وسط جهود مصرية نجحت في تعويمها في النهاية.

كبير مرشدي قناة السويس، وسام حافط، أشار إلى أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في قناة السويس اليوم، يعطي مددًا هائلا للعاملين للانتهاء من تسيير السفن العالقة في أقل من المدة الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن العمل سيستمر على مدار الـ24 ساعة لجعل حركة الملاحة طبيعية بعد تأثرها نتيجة المدة المتوقفة فيها.

بالفيديو.. السفن التجارية تستأنف ملاحتها عبر قناة السويس



ونشرت الهيئة العامة لقناة السويس، عدة فيديوهات تكشف عودة السفن للمرو من خلالها، بعد جر السفينة البنمية "إيفر جيفن" إلى ممر البحيرات المرة، ليصبح عرض القناة متاحا أمام السفن المارة عبرها، وهو الأمر الذي تعكف الهيئة العامة لقناة السويس للانتهاء منه خلال 3 أيام على الأكثر.

وسام حافظ قال بدوره لـ"الاتحاد" إن قناة السويس المجرى الملاحي الذي تعتمد عليه التجارة العالمية بشكل كامل خاصة وأنه الأكثر أمانا والأقل تكلفة والأسرع في المرور، حيث تتعهد مصر على مدار سنوات في مرور السفن بشكل سلسل، ما جعل كثير من المشروعات الدولية لاستبدال قناة السويس تفشل في النهاية.