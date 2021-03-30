البرلمان العربي يُشيد بتجربة البحرين في مجال حقوق الإنسان

القاهرة (الاتحاد)

أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي النائب علوي باشا، بالاهتمام الكبير من جانب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمجال حقوق الإنسان، ومبادرته الكريمة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها مبادرة رائدة ومتميزة تكرس الاهتمام بتعزيز منظومة حقوق الإنسان كنموذج يُحتذى به، وتعكس رعاية واهتمام البحرين بحقوق الإنسان وفق المعايير الإنسانية والعالمية.

جاء ذلك خلال كلمة النائب علوي باشا في المؤتمر الدولي حول "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والذي نظمته افتراضياً جمعية المرصد لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بالتعاون مع جامعة الجنان اللبنانية.

وأشار علوي باشا إلى تبني لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي دعوة الدول والبرلمانات العربية إلى سرعة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي جاءت بمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لافتاً إلى أن البرلمان العربي شرع في وضع خطة عمل وتنسيق مع البرلمانات الوطنية العربية لضمان دخول النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حيز النفاذ في أقرب الآجال.