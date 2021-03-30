السيسي: كل الأسئلة المحيطة بأزمة السفينة الجانحة ستكون محل تحقيق متعمق

شعبان بلال (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن كل الأسئلة المحيطة بأزمة السفينة الجانحة ستكون محل تحقيق متعمق من الفنيين للوصول لأسباب هذا الحادث، مشيرا إلى أن هناك ضغوط كبيرة تعرضت لها التجارة العالمية بسبب أزمة السفينة الجانحة.

كما تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشراء كافة المعدات التي تحتاجها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة، غداة تعويم سفينة ضخمة جانحة أغلقت المجرى المائي لستة أيام.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي عقد بمركز تابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: «مهم للغاية توفير أية معدات ومستلزمات تكون موجودة بشكل مستمر لتساهم في قدرة الهيئة وتلبي مطالبها في ظل حركة تطور السفن».

ووجه خلال المؤتمر، التحية للعاملين بهيئة قناة السويس على جهودهم خلال 6 أيام مواصلة وإدارتهم لأزمة سفينة الحاويات العملاقة البنمية الجانحة بكفاءة، مؤكدا أن لدينا إدارة وفرق عمل يتمتع بخبرات تعود لأكثر من 150 عام، مؤكدا تقديره وشكره لكل الأشقاء العرب الذين عرضوا المساعدة في إعادة المجرى الملاحي للعمل مرة أخرى.

وأكد السيسي أن أصعب سيناريو كان تخفيف الحمولة والتكلفة لم تكن مهمة في سبيل حل الأزمة، مضيفا "كنت سعيد للغاية عندما تلقيت خبر التعويم".