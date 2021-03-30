مصر: أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس بعد استئناف الملاحة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حادث سفينة الحاويات البنمية العملاقة الجانحة "إيفر جيفن"، ليس الأول في قناة السويس ولكنه الأصعب، مؤكدا أن تعويم السفينة وتحريكها جرى بدقة متناهية.

وأضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالإسماعيلية، أن السفينة "إيفر جيفن" عبرت سابقاً بقناة السويس وأخرى أكبر منها محملة بالغاز والنفط، مشيرا إلى "أن الفرحة التي عمت مصر بتعويم السفينة الجانحة تذكرنا بفرحتنا على حفر القناة السويس الجديدة".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن عملية الطفو والتفريغ للسفينة كانت تستغرق 3 شهور على الأقل لكن نجحت جهود الهيئة في تعويها خلال أسبوع وهو قياسي، مشددا على أن المجرى الملاحي لقناة السويس هو الأهم ويستوعب 52% من أنواع السفن على مستوى العالم كميزة متفردة لا يتمتع بها ممر ملاحي آخر.

وأضاف ربيع أن أبرز الدروس المستفادة من حادث السفينة الجانحة تحديث أسطول الكراكات، مضيفا أن عملية التعويم أبرزت كم الخبرات التي تدخر بها الهيئة كما أن القناة تعد هي الأقل تكلفة لعبور السفن.

من جهته، أفاد التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء بأن أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس في الاتجاهين منذ تعويم السفينة الجانحة التي عطلت الحركة في الممر الملاحي.

وذكر التقرير أن نحو 113 سفينة عبرت القناة بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم، بما يتماشى مع الخطط التي أعلنتها هيئة القناة.