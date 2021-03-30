روسيا تسجل 8277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 8277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، بينها 1391 حالة في العاصمة موسكو، مما يرفع إجمالي الإصابات لديها منذ بداية الجائحة إلى أربعة ملايين و536820.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، إن 409 أشخاص توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ الإجمالي 98443 وفاة.