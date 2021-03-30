عشرات القتلى خلال مراسم تأبين رئيس تنزانيا الراحل

أعلنت الشرطة التنزانية الثلاثاء مقتل 45 شخصا في تدافع شهدته دار السلام في 21 مارس أثناء تأبين الرئيس الراحل جون ماغوفولي.

وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا لفرانس برس "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحلَّ بعضهم بالصبر. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع. قتل 45 شخصا في الحادثة".