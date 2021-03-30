تعافي الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته من كورونا

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء تعافيا من كوفيد-19 وجاءت نتيجة فحوص أجريت لهما سلبية.

وأضافت "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 وظهور القيم السلبية لمسحة البي.سي.آر التي تم إجراؤها لهما.. الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءاً من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".