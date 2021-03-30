قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء تعافيا من كوفيد-19 وجاءت نتيجة فحوص أجريت لهما سلبية.
وأضافت "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 وظهور القيم السلبية لمسحة البي.سي.آر التي تم إجراؤها لهما.. الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءاً من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".
تعافي الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته من كورونا
قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء تعافيا من كوفيد-19 وجاءت نتيجة فحوص أجريت لهما سلبية.
المصدر: وكالات