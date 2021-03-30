مليونان و792 ألف وفاة بكورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 127.7 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 559 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 127 مليوناً و655 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 72.4 مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و 792 ألف حالة.





