الكشف عن رسالة السيسي لإنهاء أزمة قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع يوميا جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة في القناة.

وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نجاح تعويم السفينة وعودة حركة الملاحة للقناة، «الرئيس السيسي كان يتابع الموقف، وعندما أخبرته أن هناك 3 سيناريوهات لإنهاء الأزمة، قال لي هل جميع السيناريوهات متاحة؟، قلت له سيناريو التفريغ غير متاح وغير جاهز بسبب نقص المعدات»، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف «رد علي السيسي قائلا إنه يجب توفير أدوات السيناريوهات الثلاثة سواء تم استخدامهم أم لا، لأن مصالح الناس مش لعبة، يجب إنهاء المهمة بأسرع وقت».

وأوضح «تم وضع 3 سيناريوهات لتعويم السفينة منذ اليوم الأول، وهي سيناريو السحب، والتكريك، وتفريغ السفينة».

وأشار إلى أنه تم العمل على الخطة وإنجازها دون اللجوء للسيناريو الثالث.

ولفت ربيع إلى أن الإصرار في العمل والإخلاص من ضمن أسباب النجاح، مضيفا "سوف نزيد قدرات الهيئة لمواجهة أي أزمات".