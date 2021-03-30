أميركا: ارتفاع الإصابات وبايدن يدعو إعادة تفويضات ارتداء الكمامة

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أمس الأحد حتى الساعة الثالثة و 40 دقيقة ظهرا اليوم الإثنين، بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 3ر30 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 2ر0 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 66ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1 بالمئة في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقت أمس، حيث بلغ إجمالي الإصابات 19 ألفا و حالتين. وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بواقع 81 حالة وفاة.

وأشار بايدن إلى أن بعض "السلوك المتهور" الذي شاهدناه على شاشات التلفزيون في الأسابيع الأخيرة، في إشارة محتملة إلى عشرات الطلاب الجامعيين في إجازات الربيع في ميامي، يعني أنه سيتم الإبلاغ عن المزيد من الإصابات في الأيام المقبلة، داعيا إلى إعادة تفويضات ارتداء الكمامة.