فساد «حزب الله» يواجه انتفاضة جماهيرية وشيكة

دينا محمود (لندن)

في وقت يجمع فيه المحللون على أن لبنان يواجه حالياً أزمته السياسية والاقتصادية الأكثر تعقيداً منذ انتهاء الحرب الأهلية في أراضيه، تتزايد التوقعات بأن يشهد هذا البلد «انتفاضة جماهيرية» ضد ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، التي تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية عن الوضع المتدهور، الذي يعاني منه اللبنانيون في الوقت الحاضر.

وأصبح اللبنانيون يدركون أن ميليشيات «حزب الله» الموالية للنظام الإيراني، تمثل المشكلة الأكبر، جراء سعيها للهيمنة على مختلف المؤسسات اللبنانية، وعرقلة الإصلاحات الضرورية على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والمالية.

كما أن جرائم «حزب الله» وممارساتها العدوانية داخلياً وخارجياً، قادت بيروت، كما يقول المحلل السياسي مانيش راي، إلى عزلة دبلوماسية متزايدة على الساحتين العربية والدولية، بما يحول دون تلقيها دعماً سياسياً ومالياً، هي في أمس الحاجة إليه، في الفترة الحالية. وحذر راي من أن الأمر أصبح «مسألة وقت» على ما يبدو، قبل أن يقع لبنان، الذي اقترب من دخول شهره التاسع من دون حكومة فاعلة، «ثمرة ناضجة» في يد هذه الميليشيات الطائفية المسلحة، وبالتبعية في أيادي النظام الإيراني.

وبحسب مقال تحليلي نشرته صحيفة «رانوما دَيلي» الهندية، لم تستطع القوى السياسية اللبنانية الرافضة لهيمنة الميليشيات، أن تشكل حتى الآن جبهة موحدة لـ«التصدي لمساعيها، لكي تكون القوة الأبرز من دون منازع على الساحة الداخلية، ولأن تُملي إرادتها على الطبقة الحاكمة في البلاد، فضلاً عن إفلاتها من المساءلة على أفعالها، وجعلها لبنان رهينة، على حساب مواطنيه أنفسهم».

وأدى كل ذلك إلى جعل الميليشيات عبئاً ثقيلاً على لبنان، فـ«هي لا تكتفي بخلق مشكلات داخل البلاد، بل تجلبها إليها من الخارج كذلك». كما أنها تستفيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية وفقدان العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وما يقود إليه ذلك من تزايد معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ إن ذلك كفيل بأن «يحول لبنان في النهاية، من دولة مستقلة، إلى بقعة تبسط الميليشيات سيطرتها عليها».