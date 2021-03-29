وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يحضرون لـ«القمة الثلاثية»

بغداد (وكالات)

أعرب وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، أمس، عن الأمل في أن تشكل القمة الثلاثية التي ستجمع زعماء الدول الثلاث، محطة مهمة لتعزيز التعاون، وبما ينسجم مع تطلعات البلدان الثلاثة.

وأجمع وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، في مؤتمر صحفي بعد ختام جولة مباحثات في مقر وزارة الخارجية العراقية، على تطابق وجهات النظر في العراق ومصر والأردن في قضايا محاربة الإرهاب والتحديات التي تواجه المنطقة، وأبرزها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والليبية واليمنية والقضايا الإقليمية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: إن اجتماع الوزراء الثلاثة جاء استكمالاً للحوارات والمناقشات بين الدول الثلاثة لتقوية وسائل التعاون وجهودهم في مكافحة الإرهاب، وتعزيز المواقف حيال التحديات التي تواجه المنطقة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والليبية واليمنية.

وأضاف حسين: «ناقشنا تسهيل التنقل بين البلدان الثلاثة، وعقد هذا الاجتماع الوزاري بشكل دوري، والعمل على توسيع مجالات التعاون، وتأهيل المصانع العراقية، وتوسيع التعاون في الصناعات الدوائية والبيطرية والجلود والملابس، والبدء بتنفيذ المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية والربط الكهربائي، ومد خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى العقبة الأردنية».

وأوضح وزير الخارجية العراقي أنه تم كذلك مناقشة إمكانية مشاركة الشركات المصرية في مشاريع البناء والإسكان في العراق، فضلاً عن بحث ملف القمة التي ستجمع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله في أقرب فرصة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن: «اجتماعنا هو للتحضير للقمة الثلاثية التي نتطلع إلى عقدها في أقرب فرصة، وبما ينسجم وطموحات البلدان الثلاثة».

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: «نتطلع لأن تكون القمة الثلاثية خطوة ومحطة لافتة لتعزيز التعاون الثلاثي، وبما ينعكس على شعوبنا».