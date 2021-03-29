الجيش الليبي ينفذ تمريناًً تعبوياًً بحضور حفتر

بنغازي (الاتحاد)

اختتم الجيش الليبي التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات لـ«اللواء 106 مجحفل»، بحضور القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورؤساء الأركان.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان: «إن الكتيبة نفذت تمريناً تعبوياً يحاكي القيام بالهجوم من الحركة لصد هجوم معادي على منطقة افتراضية، وشاركت في التمرين مقاتلات السلاح الجوي الليبي، ووحدات الدفاع الجوي، وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات، التي قامت بالإنزال خلف خطوط العدو للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة». ووجه المشير حفتر التحية للضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين على نجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين، مؤكداً ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين من كتيبة إلى اللواء ومن اللواء إلى فرق عسكرية.

وفي طرابلس، قال عضو اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية الليبية «5+5»، العميد محمد الترجمان: إن اللجنة أنهت مهمتها، وقدمت تقريرها كاملاً من الطرفين، في انتظار انتهاء لجنة الترتيبات الأمنية واجتماع اللجنة العسكرية، تمهيداً لفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وأوضح المسؤول الليبي، في بيان لإدارة الشؤون المعنوية في طرابلس، أن الفريق التابع لحكومة «الوفاق» عمل على تنظيف المنطقة الممتدة من بوقرين حتى بويرات الحسون، على مسار الطريق الساحلي فقط، بمسافة 200 متر على جانبي الطريق، ولا تزال هناك منطقة غير مؤمنة بطول يتراوح بين 10 و15 كيلومتراً.