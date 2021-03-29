واشنطن تفرض عقوبات جديدة على ميانمار

واشنطن (وكالات)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، فرض عقوبات جديدة على ميانمار، مع تعليق فوري لاتفاق تجاري إلى حين عودة حكومة «منتخبة ديموقراطياً» إلى السلطة، رداً على القمع الدموي للمتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.

وأعلنت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، في بيان، «تعليق كل ارتباط للولايات المتحدة مع بورما بموجب الاتفاق-الاطار للعام 2013 حول التجارة والاستثمار مع مفعول فوري». وأوضح البيان أن «هذا التعليق سيبقى سارياً إلى حين عودة حكومة منتخبة ديموقراطياً».

ويقمع الجيش في ميانمار، الذي أطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي في 1 فبراير، التظاهرات اليومية التي تخرج إلى الشوارع للمطالبة بعودة الديموقراطية والإفراج عن مسؤولين سابقين.

وبطلب من بريطانيا، يعتزم مجلس الأمن الدولي، مجدداً، مناقشة حملة الإجراءات الصارمة العنيفة التي ينفذها الجيش في ميانمار على المتظاهرين، في جلسة مغلقة غداً الأربعاء.