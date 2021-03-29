مستشفيات فرنسا مهددة بفرز مرضى كورونا

باتت المستشفيات الفرنسية في وضع لا تحسد عليه أمام الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ما يجعلها مهددة بالاضطرار إلى اختيار من تقدم له الرعاية الصحية من بين المرضى.

يستمر الوضع في المستشفيات في التدهور، حيث أفادت السلطات الصحية بأن أكثر من 4970 مريضا مصابًا بمرض كوفيد19 يشغلون أسرة في وحدات العناية المركزة اليوم الاثنين.

ويتجاوز هذا العدد ذروة العدد المسجل في الموجة الثانية من الوباء في الخريف الماضي، عندما سجلت السلطات أكثر من 4900 شخص في وحدات العناية المركزة في نوفمبرالماضي. لكن في ربيع عام 2020، كان الرقم أعلى من ذلك بكثير، حيث وصل إلى أكثر من 7000 شخص.

وأصبح وضع فيروس كورونا في فرنسا متوترا للغاية. وقد دق أكثر من 40 طبيبا ناقوس الخطر خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الوضع المقلق في وحدات العناية المركزة في منطقة باريس الكبرى.

وحذروا من إمكانية الاضطرار إلى الفرز في المستشفيات، نظرا لأن معدل إشغال وحدات العناية المركزة يزيد عن 100 %.

كما أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي، اليوم الاثنين، بأن معدل الوفيات في عام 2020 كان مرتفعًا بشكل غير عادي بسبب كوفيد-19. وأوضح أنه مقارنة بالعام السابق، زاد عدد الوفيات بأكثر من 9 %.

وأشار المكتب إلى أن "مثل هذه الزيادة في الوفيات لم تسجل في فرنسا منذ 70 عاما". وأضاف أن هذه الزيادة كانت أعلى بشكل لافت للنظر من تلك التي لوحظت خلال موجات الإنفلونزا الشديدة والحرارة في السنوات الأخيرة.