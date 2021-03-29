بايدن يدلي بتصريحات حول «الحرب على كورونا»

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، الأميركيين من أن البلاد لا تزال «بعيدة عن الانتصار» في الحرب على جائحة «كوفيد - 19».

وحث بايدن، في خطاب نقله التلفزيون، الجميع على الالتزام بالتحذيرات بخصوص الفيروس، فيما تواجه البلاد موجة إصابات رابعة محتملة.

وقال: «عملنا لم ينته بعد. ما زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على كوفيد - 19».

وتابع: «نحن في سباق حياة أو موت مع فيروس ينتشر بسرعة مع حالات ترتفع مجدداً ومتحورات جديدة تنتشر. وللأسف، بعض السلوكيات الطائشة التي رأيناها على التلفزيون تعني أن هناك حالات جديدة إضافية ستحدث».

وأضاف «ضعوا الكمامات هذا واجب وطني! لم يحن وقت الاحتفال بعد. لا تستلموا الآن»، مشيراً إلى أن نحو ألف أميركي يموتون يومياً جراء الجائحة.

وأكد جو بايدن أنه سيحق ل90 % من البالغين الأميركيين الحصول على اللقاح بحلول 19 أبريل المقبل.

وقال: «التقدم، الذي أحرزناه على صعيد التلقيح، يشكل قصة أميركية جميلة».