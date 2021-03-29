فرنسا تصعد الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومة

صعدت فرنسا، اليوم الاثنين، ضغوطها على المسؤولين اللبنانيين من أجل دفعهم إلى تشكيل حكومة جديدة ضرورية لحصول البلاد على مساعدات دولية.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان كبار المسؤولين اللبنانيين من أن الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن لو دريان تحدث إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتوضيح موقفه.

وحالت الخلافات دون تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في 10 أغسطس 2020.

وكلف الحريري، في أكتوبر الماضي، بتشكيل الحكومة. لكنه لم يتمكن حتى الآن من ذلك.

ويقول صندوق النقد الدولي، إن تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تخرج البلد من أزمته المالية.



