بالفيديو.. تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس واستئناف الملاحة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الاثنين، تعويم السفينة «إيفر غيفن» الجانحة منذ أسبوع في القناة واستئناف حركة الملاحة في الممر المائي.

وقال ربيع، في بيان، إنه «تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن».

وعرضت قنوات محلية بثاً مباشراً للسفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها داخل القناة.

وقبل دقائق من إعلان ربيع تعويم السفينة وعودة الملاحة في الممر المائي الدولي، أظهرت مواقع السفينة وقد عادت إلى الوضع العرضي في القناة.

وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه أن «رياحاً شديدة هبت أثناء مناورات التعويم فأعادت السفينة الى وضع عرضي داخل القناة إلا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجدداً ثم تعويمها بالكامل وإعادتها إلى مسارها الصحيح مرة أخرى».

بدأت، فجر اليوم الاثنين، عملية تعويم السفينة التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.