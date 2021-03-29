الرياح تعيد السفينة الشاحطة لعرض القناة مرة آخرى

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر ملاحي في قناة السويس، عن عودة السفينة الشاحطة "إيفر جيفن" إلى موضعها الذي شكل أزمة منذ الثلاثاء الماضي، وذلك بسبب سرعة الرياح.

وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الأمل الآن في المناورة الخاصة بتعويم السفينة مرة آخرى في السادسة مساءً، وذلك بعد تحريكها جزئياً فجر اليوم الاثنين.

وبتتبع موضع السفينة عبر موقع تتبع السفن العالمي vesselfinder، فإن السفينة عادت لنفس موقعها في عرض قناة السويس، بينما تسد الطريق أمام عشرات السفن في ظل محاولة من نحو 14 كراكة بينهم هولندية لإعادتها لمسارها مرة آخرى.

وأعلنت الهيئة العامة لقناة السويس نجاحها في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجهت إدارة قناة السويس، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.